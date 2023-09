Rimini. “Insieme si può”, il gruppo multimediale Impronta presenta le sue attività giovedì 28 settembre, ore 10, al cinema Tiberio

Rimini, 26 settembre 2023 – L’associazione Impronta aps, attraverso le sue attività, fornisce alle persone fragili una occasione per avvicinarsi ai linguaggi multimediali e favorire così la nascita di nuove competenze comunicative.

Con il progetto Periscopio 2 “Comici durante il colera”, l’associazione adotta uno strumento, il Periscopio, che permette a chi lo utilizza di scoprire qualcosa di nuovo, oltre i propri orizzonti e i propri limiti. Il percorso del progetto prevede la realizzazione di video documenti i cui contenuti mostrino le prospettive e le soluzioni suggerite dall’esperienza del gruppo. Parola chiave è “metamorfosi”, occasione di cambiamento e di crescita per superare le difficoltà e aprirsi a nuove prospettive di vita e nuove occasioni di incontro.

Giovedì 28 settembre, ore 10, al cinema Tiberio di Rimini , “Insieme si può”, evento di presentazione dei video e dei contenuti realizzati dal gruppo Impronta nel progetto Periscopio 2 “Comici durante il colera” edizione 2022/2023, sempre nel solco tracciato dal pedagogista Andrea Canevaro, figura fondamentale nell’esperienza dell’associazione.

L’incontro al cinema Tiberio sarà anche l’occasione per proiettare un video inedito dedicato a don Lorenzo Milani attraverso una intervista di Canevaro all’amico giornalista Giorgio Pecorini.

Il progetto “Periscopio 2 /Comici durante il colera” del Gruppo Impronta nasce in collaborazione con il Comune di Rimini come progetto approvato e finanziato nell’ambito del “Piano di zona per la salute e il benessere sociale P.A.A. 2022”, la cooperativa sociale Akkanto, la cooperativa sociale L’Aquilone, la cooperativa sociale La Goccia e la Fondazione Enaip Forlì-Cesena sede di Savignano sul Rubicone.

Il Gruppo Impronta è affiliato ad Acli Arte e Spettacolo di Rimini.

Info: [email protected]

www.gruppoimpronta.com