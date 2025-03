Rimini. Interventi di manutenzione al passaggio a livello, prevista la chiusura notturna di via XXV Marzo 1831. Nel tratto da via Sacramora a via Toscanelli, dal 16 al 18 settembre

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà interventi di manutenzione agli apparati per il funzionamento del passaggio a livello di via XXV Marzo 1831 nel comune di Rimini.

I lavori si svolgeranno in orario notturno, nelle notti 16/17, 17/18 e 18/19 settembre.

Per consentire le attività, la circolazione stradale prevede la chiusura notturna, dalle ore 20 alle 5 del mattino nei giorni 16, 17 e 18 settembre, di via XXV marzo 1831, nel tratto dalla via Sacramora a via Toscanelli. In alternativa alla chiusura di viale XXV Marzo 1831, per la direzione monte-mare e mare-monte, coloro che provengono dalla zona nord della città, potranno utilizzare il nuovo sottopasso di via Libero Missirini (zona nuovo Conad di Viserba). Chi proviene dalla zona sud, invece, potrà utilizzare via Carlo Zavagli sempre per entrambe le direzioni monte-mare e mare-monte.

Comune di Rimini