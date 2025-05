Rimini. Interventi di pulizia per qualche disagio causato dal vento della notte

Sin dalle prime ore di questa mattina alcune squadre di Anthea e di Hera sono a lavoro per ripulire le strade e i marciapiedi della città a seguito del vento che ha soffiato durante la notte, causando una diffusa caduta di foglie, piccoli rami e detriti vegetali.

Il vento, pur non raggiungendo picchi particolarmente elevati, ha mantenuto una velocità costante tra i 50 e i 60 km/h per diverse ore, generando alcune criticità localizzate.

La presenza diffusa di foglie e rametti su carreggiate, marciapiedi e aree pubbliche ha causato lievi disagi alla viabilità e agli spostamenti pedonali, soprattutto nelle prime ore del mattino. Grazie all’intervento tempestivo degli operatori, la situazione si è già progressivamente normalizzata.

Le principali segnalazioni riguardano due alberi caduti: uno in via Euterpe, all’interno di un’area verde e senza provocare danni, e un altro in via Turchetta, dove è stato segnalato un lieve danno a un’auto in sosta. Per il resto non si registrano danni rilevanti o situazioni di pericolo. Le attività di pulizia sono attualmente in corso in alcuni punti della città e proseguiranno anche nelle prossime ore, con particolare attenzione alle zone più interessate dalla caduta di materiale vegetale.

Comune di Rimini