RIMINI. Intervento notturno della Polizia di Stato a Miramare (Rimini): arresto di un cittadino straniero per inosservanza della misura cautelare

La Polizia di Stato di Rimini ha effettuato un arresto significativo nella notte del 15 dicembre 2023, intervenendo in un bar della zona Miramare a seguito di una segnalazione di disturbo. L’operazione, che si è svolta intorno all’una di notte, ha portato alla cattura di un cittadino straniero precedentemente destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’uomo, trovato in evidente stato di ebrezza, ha inizialmente mostrato resistenza e rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti intervenuti. Dopo essere stato portato in Questura e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, è emerso che l’individuo era già oggetto di un provvedimento cautelare per non aver rispettato l’obbligo di presentazione alle autorità giudiziarie.

In seguito alla conferma della sua identità e alla verifica del mancato rispetto della misura cautelare, il pubblico ministero di turno è stato informato dell’accaduto, e l’uomo è stato notificato del provvedimento e condotto in carcere. In aggiunta, è stato anche deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le indicazioni sulla propria identità personale.