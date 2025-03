L’Amministrazione Comunale ha presentato denuncia a seguito dell’intrusione di ignoti nella notte tra sabato e domenica nella sede del Gruppo di protezione civile comunale di via Marecchiese.

Non sono stati rilevati danni alla struttura, da cui sono stati portati via due apparecchi defibrillatori in uso ad una delle associazioni di volontariato convenzionate e ospitate nella sede.

Sono in corso i rilievi per individuare i responsabili.

Comune di Rimini