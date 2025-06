Rimini. Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”: Stefano Zamagni, Intelligenza Artificiale e lavoro. Martedì 10 giugno alle 20,45

Martedì 10 giugno alle 20,45 il prof. Stefano Zamagni interverrà a Rimini sul tema “L’intelligenza artificiale e il futuro del lavoro”

Rimini 6 giugno 2025

Si è svolto martedì 3 giugno il primo appuntamento del ciclo “Essere umani nell’era dell’Intelligenza Artificiale: identità, lavoro e conoscenza”, promosso dalla nuova associazione Roveto Ardente – Ro.Ar., in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro.

Protagonista della serata inaugurale è stato Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario di Didattica e Tecnologie dell’educazione presso l’Università di Bologna, che ha guidato i partecipanti in una riflessione sul tema: “Insegnare e apprendere nel XXI secolo. Per una cultura dell’IA”.

A introdurre l’incontro sono stati Pierino Buda, presidente di Ro.Ar., e Tiziana Sensoli, mentre la moderazione è stata curata dalla giornalista Simona Mulazzani.

Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 10 giugno, alle 20,45, in via Covignano 265 a Rimini. Ospite della serata sarà il prof. Stefano Zamagni, con un intervento dal titolo: “L’intelligenza artificiale e il futuro del lavoro: tra opportunità, diseguaglianze e nuove competenze”.

Economista di fama internazionale, già presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dell’Agenzia per il Terzo Settore, Stefano Zamagni è professore a contratto presso l’Università di Bologna e uno dei più autorevoli esponenti dell’economia civile in Italia. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.

Roveto Ardente – Ro.Ar. è un’associazione di promozione sociale nata con l’intento di sostenere e arricchire il percorso formativo e culturale dell’Issr “A. Marvelli”, offrendo nuove occasioni di approfondimento e dialogo.

