Rimini. Italia in Miniatura apre in anteprima sabato 16 e domenica 17 marzo

Italia in Miniatura, dal 1970 perla della cultura turistica di Rimini, riaprirà al pubblico sabato 16 e domenica 17 marzo, per proporre il piccolo grande spettacolo dell’Italia intera, riprodotta in scala attraverso oltre 300 monumenti di città d’Italia – e d’Europa , molte delle quali animate a comando da pulsanti premuti dal pubblico. Un panorama mozzafiato in un’ambientazione da sogno con 5000 veri alberi mignon, dove sfrecciano trenini, zampillano fontane, scorrono fiumi e cascate. Saranno aperte anche le attrazioni, comprese nel biglietto, come Venezia, Pinocchio, Scuola Guida Interattiva, Esperimenta, Monorotaia, Pappamondo, Piazza Italia, Torre Panoramica, Castel Sismondo. Gli spericolati ansiosi di scivolare sui tronchi della Vecchia Segheria dovranno invece attendere il 28, data della riapertura definitiva. Come da tradizione, infatti, Italia in Miniatura è il primo parco ad aprire: al weekend del 16-17 marzo, seguirà quello del 23 e 24. Dal 28 marzo, riapertura stagionale sia di Italia in Miniatura che degli altri parchi Costa Edutainment: Oltremare, the Family Experience Park di Riccione, e Acquario di Cattolica. Gli orari del parco sono 10:00.-18:30, gli orari delle attrazioni 10:30-17:45. I biglietti si possono fare al botteghino, ma sono già disponibili anche online, dove sono proposti sconti e combinazioni vantaggiose per tutti i visitatori che acquistano in anticipo. Italia in Miniatura è in via Popilia 239, sulla SS16 Adriatica, direzione Ravenna. Info e biglietti su www.italiainminiatura.com

