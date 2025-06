Rimini. Jamil Sadegholvaad: “Quarant’anni fa Gioenzo Renzi entrava per la prima volta in Consiglio comunale”

Quarant’anni fa Gioenzo Renzi entrava per la prima volta in Consiglio comunale, eletto alle amministrative del maggio 1985 con 463 preferenze.

Non so se esista una statistica ufficiale, ma credo di non sbagliare se dico che una tale longevità consiliare e pressoché ininterrotta abbia pochi pari nel Paese.

Non è un mistero che con Gioenzo ci dividano tantissime cose e altrettante visioni della vita e della politica. Ma fatta questa premessa, devo dire che ho sempre avuto rispetto per la sua passione politica, per la sua capacità di lavoro, per l’abilità con cui a volte ti insidia nel merito.