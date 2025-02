Rimini. La disabilità non ferma le emozioni dello sport: al via il progetto #RunGuys

“Può la disabilità impedirci di vivere le emozioni uniche che solo lo sport sa regalare? La risposta è semplice: no.

Spesso dimentichiamo che gli ospiti delle nostre RSA hanno un passato ricco di esperienze, passioni e sogni. Il loro vissuto non si interrompe nel momento in cui varcano la nostra soglia, e come professionisti sanitari abbiamo il dovere di garantire che queste esperienze continuino, ricordando loro – e a noi stessi – che sono prima di tutto persone, non solo pazienti.

Con questo spirito nasce il progetto #RunGuys, un’iniziativa che vedrà noi della CRA Quisisana Rimini protagonisti nelle running races della riviera romagnola, accompagnando i nostri ospiti in un’avventura sportiva carica di emozioni e inclusione.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 febbraio in un luogo speciale: il Misano World Circuit Marco Simoncelli, che ospiterà la 13ª Misano GPRun. Oltre 600 atleti prenderanno parte alla gara di 10 km, e noi saremo lì, pronti a vivere ogni istante con entusiasmo e determinazione.

Dal momento in cui arriveremo sul circuito, all’allestimento delle carrozzine, fino alla partenza, saremo immersi in un’atmosfera unica: l’aria fresca e frizzante della domenica mattina, le voci di oltre 1000 partecipanti, la tensione positiva dell’attesa, l’emozione dello start. E poi, con il sorriso stampato sul volto e il cuore colmo di energia, ogni passo sarà un piccolo grande traguardo.

Perché la disabilità non è una fine, ma un nuovo inizio.”