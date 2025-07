Rimini, la fede si fa spazio tra gli ombrelloni di Viserba: Vangelo, preghiera e cultura in riva al mare

Nella Riviera romagnola, l’estate non è solo sinonimo di spiaggia e divertimento, ma anche di riflessione e spiritualità. A Rimini e lungo tutta la costa, la pastorale estiva si rinnova con una serie di iniziative che intrecciano il ritmo vacanziero con la vita di fede, coinvolgendo residenti e turisti in un calendario fitto di eventi religiosi e culturali.

Viserba, cuore pulsante della pastorale estiva

Tra le proposte più consolidate spicca “I lunedì di Viserba”, un appuntamento serale in piazza Pascoli che trasforma la località balneare in un vero e proprio centro di dialogo e animazione. La parrocchia, che in estate passa da 4.000 a circa 15.000 presenze, promuove ogni lunedì incontri e spettacoli, quest’anno realizzati insieme all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”. Il cartellone 2025 propone otto serate che spaziano dal teatro alla geopolitica, dalla musica all’attualità. Tra gli ospiti, don Mattia Ferrari, cappellano della nave Mediterranea, l’inviato Nello Scavo e l’economista Stefano Zamagni. Il ciclo si concluderà il 1° settembre con la teologa Serena Noceti e una riflessione sulla sinodalità nella Chiesa.

Don Alessandro Pironi, parroco di Viserba, ha espresso il desiderio di una comunità pienamente impegnata in una dimensione missionaria, aperta allo Spirito e attiva in ogni ambito. In questa prospettiva si inserisce la novità di quest’anno: “Il Vangelo sotto l’ombrellone”, letture comunitarie del Vangelo della domenica al tramonto, ogni mercoledì sul porticciolo. L’iniziativa è aperta a tutti e vede anche la partecipazione del vescovo Nicolò Anselmi.

Dal nord al sud della provincia: la fede si declina in tanti modi

Ispirati dal successo riminese, a Bellaria si tengono “I mercoledì di Bellaria”, serate pubbliche che uniscono teatro, musica e incontri su temi attuali come intelligenza artificiale, famiglia e economia solidale.

Scendendo verso Misano, la zona pastorale intitolata a Sandra Sabattini propone “Aperi prega”: un momento di raccoglimento e condivisione che si svolge in parchi o campi, con coperte e cibo condiviso, per nutrire sia lo spirito sia il corpo. L’appuntamento è fissato alle 18.30 e viene accolto con grande entusiasmo da chi cerca un’alternativa meditativa all’aperitivo tradizionale.

Alba, tramonto e mattino: il Vangelo accompagna la giornata

Anche le Messe celebrano la bellezza del litorale. A Igea Marina si tengono celebrazioni all’alba in riva al mare, mentre a Riccione, presso il Bagno 107, la parrocchia Gesù Redentore guida ogni mattina le lodi alle 7.30. Le preghiere non si limitano però agli stabilimenti balneari: in alcuni casi si estendono ai bar, agli hotel e persino ai circoli velici. L’obiettivo è chiaro: rendere il Vangelo un compagno di viaggio, un’occasione per incontrarsi e riflettere, in qualsiasi momento della giornata.

Un’estate che parla anche al cuore

Tra i tanti suoni della Riviera – la musica dei locali, le onde del mare, le risate dei bagnanti – si fanno spazio anche parole di fede, proposte con discrezione ma con la forza della testimonianza. La diocesi di Rimini scommette su una pastorale che non chiude per ferie, anzi, che trova nella leggerezza dell’estate un tempo favorevole per seminare ascolto, dialogo e spiritualità.