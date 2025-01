Rimini. La moglie chiede la separazione, lui la minaccia di morte. Braccialetto elettronico per un 57enne professionista della zona

La moglie decide di lasciare il marito a causa della sua gelosia immotivata, delle richieste di denaro e dell’uso di droghe. L’uomo, un professionista 57enne del Riminese, non accetta la separazione e inizia a minacciare di morte la moglie, costringendola a vivere in continuo stato di paura. Minaccia di sfigurarla, di gettarle dell’acido addosso e di farle spaccare le gambe. Inoltre, la priva dei soldi necessari per far studiare una delle figlie. Nonostante i tentativi della donna di farlo disintossicare, l’uomo continua con il suo comportamento minaccioso. Dopo la denuncia della moglie, l’uomo viene indagato per stalking e gli viene imposto il divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei frequentati, oltre all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico o di presentarsi quotidianamente alla polizia.