Rimini. La notte più lunga con 7 feste in contemporanea

E si arriva alla notte più lunga, quella di questa sera, 31 dicembre, con 7 feste in contemporanea in centro storico che culminano con il concerto ‘Conciati per le Feste’ di Vinicio Capossela (dalle 22.30 alle 00.20) in piazza Malatesta (ingresso libero) e con lo spettacolo doppio dell’Incendio al castello.