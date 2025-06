Rimini. La Notte Rosa è alle porte e RDS Summer Festival 2025 svela il cast degli artisti suddiviso per le due serate

Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Olly e Sarah Toscano saranno i grandi protagonisti della prima serata di venerdì 20 giugno. Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Sophie and the Giants e Tananai saliranno sul palco di Piazzale Fellini sabato 21 giugno. A fare da padroni di casa a Rimini gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS.

La Notte Rosa è alle porte e con lei torna uno degli appuntamenti più amati: l’RDS Summer Festival 2025 che svela il cast degli artisti suddiviso per le due serate dellaprima tappa riminese del tour musicale più atteso dell’estate che trasformerà piazzale Fellini in una gigantesca festa a cielo aperto tra grandi nomi della musica italiana, nuovi talenti e tantissime sorprese.

L’appuntamento a ingresso gratuito con RDS Summer Festival sarà uno degli eventi clou del programma riminese della Notte Rosa, la grande festa di inizio estate che festeggia il suo ventennale nel weekend del solstizio d’estate tra emozioni, musica, albe indimenticabili

Un lungo pink weekend pieno di appuntamenti tutti da non perdere fra la balera a cielo aperto in piazza Cavour il 19 giugno, le feste sulla spiaggia di Un mare di Rosa (20 giugno), la passeggiata Incanto Rosa (21 giugno) che abbraccia tutto il litorale, da Torre Pedrera a Miramare, con diverse postazioni diffuse con maghi, illusionisti e acrobati, giochi di luce, il concerto all’alba sulla spiaggia di Rimini Terme con Semplicemente Frida con Frida Bollani Magoni (sabato 21 giugno ore 05) che incanterà il pubblico con il suo nuovo spettacolo. A chiudere il programma della Notte Rosa, dal 22 al 24 giugno sul Belvedere di Piazzale Kennedy la Liscio Street Parade.

Comune di Rimini