Rimini, la nuova sfida di Fabrizio Nanni: Pasital unirà la Riviera al Montefeltro nel mercato della pasta

Fabrizio Nanni, giovane imprenditore e volto noto della ristorazione riminese, ha annunciato una nuova sfida imprenditoriale nel settore alimentare con l’acquisizione del marchio Pasital, storico pastificio fondato nel 1987 a Montecalvo in Foglia, in provincia di Pesaro e Urbino.

L’annuncio, dato sui social con un messaggio che recita “Chef, lo sai cosa succede quando il cuore incontra l’efficienza?”, sottolinea l’impegno di Nanni insieme al socio Thomas Bonci per migliorare i processi produttivi di Pasital, garantendo l’utilizzo di materie prime di qualità superiore. “Questo ci consentirà di offrire prodotti non solo gustosi e distintivi, ma anche pronti per una commercializzazione massiva. È così che un prodotto artigianale può funzionare nel mondo professionale”, ha spiegato Nanni nel video pubblicato dall’azienda.

Pasital, laboratorio semi-industriale specializzato nella produzione di pasta per il settore Ho.Re.Ca., punta ora a espandere la propria presenza anche nella grande distribuzione e sul mercato estero, in particolare in Svizzera e Austria.

L’imprenditore riminese intende integrare i processi industriali avanzati con la tradizione artigianale delle sfogline romagnole, mantenendo così bassi i costi senza rinunciare alla qualità. “Le nostre piade, per esempio, vengono cotte una ad una, conferendo a ogni pezzo l’unicità e la freschezza dei prodotti fatti in casa”, ha raccontato Nanni.

Il progetto più ambizioso è quello di creare una nuova linea, chiamata Montefeltro, che includerà pasta, piadina e crescia rigorosamente lavorate a mano. Questa linea sarà distribuita in vari locali sia della Riviera romagnola sia della provincia di Pesaro Urbino, a partire dagli stessi locali fondati da Nanni, come Esse Romagnola e Osteria delle Poveracce.

“Con Pasital faremo prevalentemente prodotti e ricette tipiche romagnole perché vogliamo portare sulle tavole italiane i sapori del nostro territorio, che hanno fatto della pasta fresca e della piadina i cavalli di battaglia della nostra cucina”, ha aggiunto.

Il motto dell’azienda, “artigianale nel cuore, performante in cucina”, sintetizza l’approccio con cui Nanni affronta questa nuova impresa: unendo passione, tradizione e innovazione, per consolidare e far crescere un sogno imprenditoriale nato quando era appena ventenne e si affacciava al mondo della ristorazione e della movida riminese.