Rimini. La Polizia di Stato arresta un uomo scovato a compiere atti osceni in un parco

Nella mattinata del 24 maggio 2025, la Polizia di Stato ha arrestato un soggetto italiano per il reato di Atti osceni in luogo pubblico continuati.

Nello specifico, alle ore 08:18 circa, le volanti della Questura, a seguito di una chiamata giunta in sala operativa, venivano inviate in un parco pubblico della città, poiché era stato segnalato un soggetto intento a masturbarsi. Giunti sul posto, i poliziotti rintracciavano l’uomo, che si trovava in una condizione corrispondente alla descrizione, con ancora i pantaloni aperti. Gli agenti lo invitavano subito a ricomporsi e vista la situazione lo accompagnavano in Questura per ulteriori accertamenti.

Quella in questione non è stata l’unica occasione in cui il soggetto era stato segnalato per atti osceni in un luogo pubblico, tra l’altro nelle vicinanze di scuole e di giochi per bambini.

Già nei giorni scorsi era stato denunciato per aver commesso gesti analoghi, sempre incurante del fatto che si trovasse in un luogo frequentato da bambini e, in un’altra occasione, a pochi passi da due ragazzi che erano seduti su una panchina del parco.

In considerazione dei fatti accaduti, oltre al fatto di essere già un soggetto conosciuto, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa della direttissima che si terrà nella giornata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato