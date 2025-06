Rimini, la Shopping Night si accende con l’arte live: Federica Garzia incanta le vetrine di City Tank

La prima Shopping Night 2025 ha acceso il centro storico di Rimini con una serata vivace e partecipata: centinaia di riminesi e turisti hanno animato le vie della città tra vetrine illuminate, negozi aperti fino alle 23:30, spettacoli, show cooking, dj set e musei straordinariamente accessibili anche in notturna.

Ma tra le tante iniziative della serata, una ha rubato la scena e incarnato perfettamente lo spirito dell’evento: quella ideata da Stefano Faneschi, imprenditore e anima del concept store City Tank in Corso d’Augusto. In vetrina – letteralmente – ha preso vita uno spettacolo di arte e moda dal sapore internazionale.

Protagonista della performance è stata Federica Garzia, artista riminese nota sui social come Not Ordinary Tailor, che ha trasformato la vetrina del negozio in un vero atelier a cielo aperto. Davanti agli occhi curiosi e ammirati del pubblico, ha dipinto dal vivo capi d’abbigliamento – t-shirt, giubbotti e pantaloni – customizzandoli con colori acrilici, pennelli e borchie. Ogni pezzo, unico e irripetibile, è ora disponibile per l’acquisto direttamente in negozio.

Un’idea che sembra venire direttamente da New York o Tokyo, dove da anni l’arte urbana si fonde con lo shopping in esperienze immersive e spettacolari. E invece è tutto riminese: talento, intuizione commerciale e spirito di innovazione.

Il live painting di Federica Garzia tornerà anche nei prossimi mercoledì di Shopping Night, e chissà che l’originale format non ispiri altre boutique a fare lo stesso. Moda, arte e creatività hanno trovato una casa nel cuore di Rimini.