Rimini. “La Tosca” di Puccini inaugura il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli

La tradizionale Opera di Capodanno si terrà lunedì 1° gennaio al Teatro Amintore Galli di Rimini. Quest’anno, la scelta è caduta su Tosca, l’opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini. Lo spettacolo sarà anche replicato il 2 e il 4 gennaio. L’opera è realizzata dal Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli in collaborazione con il Comune di Rimini, ed è diretta dal Maestro Massimo Taddia e diretta da Riccardo Canessa. Il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha sottolineato l’importanza della tradizione lirica per la città e ha espresso l’ambizione di Rimini di diventare Capitale della Cultura nel 2026. Tosca è considerata l’opera più drammatica di Puccini, e la scelta del titolo è stata fatta per soddisfare i gusti del pubblico. Nuove collaborazioni con l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane e il regista Riccardo Canessa, insieme al ritorno del Coro a Voci Bianche Le Allegre Note, daranno un tocco originale alla produzione.

Il costo dei biglietti varia da 5 a 75 euro, e possono essere acquistati presso la biglietteria del teatro o online su vivaticket.it.

Biglietteria Corso d’Augusto, 152 Rimini (Ex Anagrafe)

Telefono 351 6186920 – email:[email protected]

Dall’8 dicembre, dal lunedì alla domenica, nei seguenti orari:

lunedì dalle 11:00 alle 19:00

martedì dalle 14:00 alle 20:00

mercoledì dalle 11:00 alle 19:00

giovedì dalle 09:00 alle 15:00

venerdì dalle 14:00 alle 20:00

sabato dalle 11:00 alle 19:00

domenica dalle 11:00 alle 19:00