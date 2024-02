Nella notte tra domenica e lunedì una banda di ladri si è introdotta alla Scrigno a Sant’Ermete, in via Casale. Portata via una cassaforte e l’altra forzata dopo essere entrati sul retro: bottino di circa mille euro in contanti. Il furto presso l’azienda, leader nel settore dei serramenti, è stato scoperto in mattinata. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della Stazione di Santarcangelo, mentre le indagini sono affidate ai colleghi del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Rimini.