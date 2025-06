Rimini, l’arte che cura: la designer Claudia Meraviglia dona 800 euro al reparto di Oncoematologia Pediatrica

Non servono grandi gesti per lasciare un segno. A volte basta un tratto d’inchiostro, una matita su carta e l’idea giusta per trasformare la creatività in aiuto concreto. È quanto ha fatto Claudia Meraviglia, designer e fotografa di Cesena, che ha donato 800 euro al Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini, frutto della vendita della sua ultima collezione di cartoleria artistica.

Un’iniziativa nata da una sensibilità autentica, che ha unito arte e solidarietà in un unico gesto: sostenere i piccoli pazienti in cura presso il reparto. La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi in ospedale, in un clima sobrio ma profondamente sentito, alla presenza dello staff medico e delle figure sanitarie che quotidianamente lavorano al fianco dei bambini e delle loro famiglie.

Al suo fianco, durante la cerimonia, c’erano anche Francesca Raggi, direttrice del Presidio Ospedaliero, e Roberta Pericoli, responsabile dell’Oncoematologia Pediatrica. Entrambe hanno ringraziato la designer per un’iniziativa che, oltre a fornire risorse materiali, porta un messaggio forte di speranza e umanità.

Il contributo sarà utilizzato per acquistare nuovi giochi e materiali ricreativi, destinati a rendere le giornate in Day Hospital meno pesanti e più stimolanti per i piccoli in cura.

Un esempio concreto di come la bellezza, se guidata dal cuore, possa davvero cambiare le cose.