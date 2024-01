Rimini. L’Associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ dona giocattoli all’Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi

La ludoteca dell’Unità Operativa di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini è stata ulteriormente arricchita grazie alla generosa donazione di una grande quantità di giocattoli per bambini di tutte le età da parte dell’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’. Gli interessati possono apprezzare l’impegno profuso nell’acquisto di tali giochi, avvenuto attraverso il ricavato di uno spettacolo di musica e cabaret chiamato ‘Una Chitarra 100 emozioni’, che ha coinvolto talenti locali e si è tenuto il 28 ottobre scorso presso il Teatro della Parrocchia di San Carlo di Cesena. La speranza è che questa donazione possa rendere meno faticosa la permanenza dei bambini durante la degenza.

Non è la prima volta che l’associazione cesenate ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ dimostra la sua generosità verso i reparti di cura dedicati ai bambini nelle strutture di ricovero. Elisabetta Montesi, Direttrice dell’Unità Operativa Accoglienza, URP, Fundraising e Marketing dell’Azienda USL della Romagna, sottolinea l’importanza di queste donazioni in un periodo difficile per la sanità pubblica. Montesi sottolinea anche l’impegno dell’associazionismo di volontariato nel difendere il patrimonio della sanità, in collaborazione con le forze attive del territorio. L’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ dimostra il suo impegno non solo per la coesione sociale, ma anche per il benessere della comunità.