Rimini. Le idee che diventano imprese. Beppe Carella il 4 giugno a Rivierabanca incontrerà gli “Startupper”

Rimini, 29 maggio 2024 – Sarà l’auditorium di Rivierabanca Rimini ad ospitare, martedì 4 giugno dalle 15.00, l’evento di lancio della business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese 2024.

'La tua idea diventa impresa' è il titolo dell'incontro, che si svolge a dieci giorni dalla scadenza delle candidature. Al centro del pomeriggio l'intervento di Beppe Carrella, manager del mondo ICT e CEO di alcune aziende di questo settore in Italia e all'estero. Carella ha fondato BCLABb, è docente in diverse università italiane e straniere. Nel 2013 il suo libro Provocative thoughts è stato inserito tra i dieci libri più importanti sul tema delle risorse umane dalla rivista americana Hr.com

Carella ha gestito il lancio di noon.com , la più importante startup nel mondo dell’e-commerce nel middle east. Autore di libri sull’intelligenza artificiale, reti neurali, algoritmi genetici e uno degli autori del libro bianco della comunità europea sulle smart city e non ultimo della collana dei personaggi della letteratura riletti in chiave di leadership e rock.

“Abbiamo pianificato questo evento da mesi – commenta Maurizio Focchi, presidente dell’associazione Nuove Idee Nuove Imprese -, come primo appuntamento di una serie di nuove attività volte a far cresce la community che, negli anni, si è sviluppata attorno alla nostra business plan competition. L’evento vuole rappresentare, prima di tutto, un momento di ispirazione per quanti ambiscono a lanciare la propria startup, ma vuole anche sottolineare l’importanza delle relazioni e del networking, consolidando la rete di Nuove Idee Nuove Imprese”.

Durante l’evento interverrà anche Andrea Montanari, Responsabile Finanza Corporate e Innovazione di Rivierabanca, che condividerà tre brevi approfondimenti sull’innovazione, l’accesso al credito, la sostenibilità e il digitale.

Interverrà, inoltre, Carlotta Santolini, biologa marina vincitrice della 21^ edizione della Business Plan Competition, con il suo progetto Mariscadoras – Blueat. Carlotta racconterà la sua storia ispiratrice e parlerà della sua esperienza nel trasformare un’idea innovativa in una realtà imprenditoriale di rilievo. Condurrà i lavori Diego De Simone, co-founder di Fattor Comune.

Per un posto in sala è necessaria la prenotazione

Nuove Idee Nuove Imprese, sul sito web www.nuoveideenuoveimprese.it È disponibile il bando per partecipare alla 23sima edizione

In palio un montepremi di 20.000 euro, con 10.000 euro al progetto primo classificato. Si aggiungono i benefits messi in palio dai soci e dai partner di Nuove Idee Nuove Imprese: percorsi di incubazione, assistenza amministrativa, consulenze e numerose altre agevolazioni.

L’iscrizione al concorso avviene esclusivamente via internet, compilando ed inviando i moduli on-line appositamente predisposti, entro le ore 12:00 del giorno 14 giugno 2024.