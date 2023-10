Rimini. Le modifiche alla circolazione in occasione della festa del borgo Sant’Andrea

In occasione dell’undicesima edizione della festa del Borgo Sant’Andrea “Borgomondo, dal borgo al mondo” che si svolge in concomitanza con la ricorrenza di San Gaudenzo

E’ disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare (eccetto autorizzati) e il divieto di sosta con rimozione nel periodo dalle ore 14 di venerdì 13 ottobre alle ore 06 di lunedì 16 ottobre nelle vie:

– Montefeltro, da piazza Mazzini a via Lavatoio;

– Delle Fosse, intera via;

– Saffi, intera via;

– Cignani, intera via;

– Del Cardellino, nel tratto dalla via del Piviere alla via dell’Usignolo;

– Dell’Usignolo, intera via;

– Dell’Ospizio, intera via;

– piazza Mazzini, nell’area a monte delle vie Circonvallazione Occidentale/Circonvallazione Meridionale;

– Melozzo da Forli’, da via Saffi a via Veronese;

– Monte Titano, da via Saffi a via Bramante;

– Covignano, da via dell’Allodola alla via Saffi;

– Dei Carracci, intera via;

– Palmezzano, intera via;

– Veronese, da via Melozzo da Forlì a via Palmezzano.

Nel periodo di svolgimento degli eventi in questa area è istituito anche il divieto di transito ai velocipedi ed ai monopattini anche se condotti a mano.

Inoltre, nel periodo dalle ore 14 di giovedì 12 ottobre alle ore 14 di lunedì 16 ottobre è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta delle aree di parcheggio in via Melozzo da Forlì e delle due aree parcheggio di via Cignani, in prossimità di via Saffi.

Comune di Rimini