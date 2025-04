Rimini, litigio per la precedenza si trasforma in denuncia per blocco stradale

Un diverbio per un semplice disaccordo sulla precedenza è sfociato in un episodio di intolleranza che ha paralizzato il traffico in una zona di Rimini. Un automobilista di 60 anni, protagonista della controversia, ha abbandonato la sua auto in mezzo alla carreggiata, creando un blocco stradale che ha coinvolto anche un altro veicolo, condotto da una donna di 70 anni, oltre a diverse altre auto in transito.

Il fatto è avvenuto in un tratto stretto della strada nella zona nord di Rimini, dove la mancanza di spazio ha fatto esplodere la tensione tra i due conducenti. Dopo una discussione accesa su chi dovesse passare per primo, l’uomo ha deciso di lasciare il suo veicolo in mezzo alla via, impedendo di fatto qualsiasi manovra. La situazione ha creato non solo un forte disagio per gli altri automobilisti, ma ha anche richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti del Distaccamento di Viserba, giunti sul posto, hanno ordinato all’automobilista di rimuovere il veicolo e lo hanno multato per sosta con intralcio alla circolazione. Successivamente, sono stati avviati ulteriori accertamenti, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà dell’uomo per il reato di blocco stradale, con il sequestro amministrativo dell’auto coinvolta.

Un episodio che evidenzia come una situazione inizialmente banale possa degenerare rapidamente, creando disagi non solo per i diretti interessati ma anche per l’intera comunità.