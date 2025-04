Rimini. Lotta alla Zanzara Tigre: dal 1 maggio partono le misure a tutela della salute pubblica

A partire da giovedì 1 maggio entrano in vigore le “Misure per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus) e dalla zanzara comune (Culex Pipiens)”, valide fino al 31 ottobre 2025.

Queste misure, stabilite tramite un’ordinanza firmata dal Sindaco Jamil Sadegholvaad, mirano a intensificare la lotta contro la diffusione della zanzara tigre al fine di prevenire le malattie trasmesse da questo insetto.

L’ordinanza impone una serie di prescrizioni obbligatorie per tutti i cittadini e gli enti pubblici e privati che gestiscono aree all’aperto potenzialmente a rischio di accumulo di acqua piovana. Tra le principali disposizioni:

-Evitare il ristagno di acqua piovana in contenitori di qualsiasi natura.

-Assicurare il corretto drenaggio delle acque meteoriche nei terrazzi e balconi.

-Svuotare e sistemare adeguatamente i contenitori temporaneamente non utilizzati.

-Trattare regolarmente con larvicidi efficaci le raccolte d’acqua in tombini e pozzetti.

-Prevenire la formazione di raccolte d’acqua in bidoni, pneumatici e altri contenitori simili.

-Eseguire trattamenti di disinfestazione su materiali stoccati all’aperto dopo ogni precipitazione.

-Adottare misure specifiche per prevenire la proliferazione delle zanzare in serre, vivai e esercizi commerciali di piante.

Per una consultazione dettagliata dell’ordinanza e per scaricare i moduli di comunicazione di disinfestazione, si invita a visitare il sito web del Comune di Rimini al seguente link https://bit.ly/3GqaiHN .

Il prodotto antilarvale, necessario per l’applicazione delle disposizioni previste dall’ordinanza, potrà essere ritirato gratuitamente, a partire da metà maggio, nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Cavour 29, fino a esaurimento scorte. Il prodotto sarà disponibile oltre che nella sede di Anthea, anche nelle farmacie e para farmacie del territorio. Le confezioni con i prodotti antilarve verranno poi messe in distribuzione da parte di Anthea con banchetti, nelle frazioni di Corpolò, Spadarolo, Gaiofana e San Vito.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si prega di contattare l’Ufficio Sanitario del Comune di Rimini.

Comune di Rimini