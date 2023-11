Rimini. Lucrezia Ercoli protagonista del secondo appuntamento di Biblioterapia, domenica 12 novembre

BIBLIOTERAPIA. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri

IL PESO DELLA LEGGEREZZA. Identità ed eredità culturali

domenica 12 novembre 2023, ore 17 | Cinema Teatro Tiberio | Rimini – via San Giuliano 16

Lucrezia Ercoli, “Non lo so. Devo partire”. Per una nostalgia del futuro

La protagonista del secondo appuntamento di Biblioterapia 2023, domenica 12 novembre alla sala Tiberio presso la storica Abbazia di San Giuliano al Borgo sarà Lucrezia Ercoli, filosofa, insegnante all’Accademia di Belle arti di Bologna e direttrice artistica del festival Popsophia dedicato alla pop-filosofia, un genere culturale internazionale che coniuga la riflessione filosofica con i fenomeni pop della cultura di massa. Attraverso l’esperienza ultradecennale di Popsophia, Ercoli ha dato vita ad un laboratorio permanente dove il pensiero critico si contamina con le forme popolari della musica, del cinema, del teatro, dello sport, della televisione, della fiction, dei social media.

Chiamata a parlare della cultura contemporanea e dei suoi molteplici linguaggi, di identità ed eredità culturali, Ercoli sceglie un riferimento felliniano per il titolo della sua conferenza riminese in cui, a partire dal suo ultimo libro “Yesterday. Filosofia della nostalgia” (Ponte alle Grazie, Milano 2022) affronterà il tema del rapporto tra passato e futuro e rifletterà sulla “nostalgia” come malattia del pensiero che spesso ci impedisce di proiettarci nel futuro.

“Il rimpianto di un mondo passato e di un tempo felice” – osserva Lucrezia Ercoli – “ci accompagna da sempre. Oggi più che mai il presente ci sembra opaco, il futuro incerto e imprevedibile: e preferiamo rifugiarci nella nostalgia dell’età dell’oro, nelle certezze della tradizione. Siamo fermi all’amarcord, al ricordo di ‘come eravamo’ prima di perdere le illusioni. Ma esiste anche un’altra nostalgia, una nostalgia del futuro, un sentimento che accompagna ogni partenza, che si fa carico dell’eredità del passato senza rinunciare ad avventurarsi nelle incertezze del domani. Come dice Moraldo alla fine dei Vitelloni: ‘Non lo so. Devo partire’”.

Lucrezia Ercoli è docente di “Storia dello spettacolo” presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, dopo aver insegnato in diverse accademie italiane. Ha un dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università degli Studi di Roma Tre, è direttrice artistica del festival internazionale “Popsophia, Filosofia del contemporaneo” (www.popsophia.com). Scrive sul quotidiano “Il Riformista”, ha collaborato con la trasmissione “Terza Pagina” di Rai5 e Rai3. È autrice di numerosi saggi e monografie, tra le sue ultime pubblicazioni: “Yesterday. Filosofia della nostalgia” (Ponte alle Grazie, Milano 2022); “Chiara Ferragni. Filosofia di una influencer” (Il Melangolo, 2020); “Che la forza sia con te! Esercizi di Popsophia” (Il Melangolo, 2017).

“Biblioterapia XIV 2023” è realizzata anche grazie al contributo di Gruppo SGR.

Si ringrazia Samuele Grassi per la realizzazione e concessione dell’immagine che illustra la rassegna.

Ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili

Info: tel. 0541.704486 | www.bibliotecagambalunga.it

