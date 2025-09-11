Rimini, ludoteca sospesa dal Comune: operava senza autorizzazioni, 20 giorni per regolarizzarsi

Intervento d’urgenza in piazza Ferrari, dove il Comune di Rimini ha disposto la sospensione dell’attività di una ludoteca priva delle necessarie autorizzazioni. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo della Polizia locale, che ha accertato la mancanza della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), documento indispensabile per gestire servizi rivolti ai bambini.

La struttura accoglieva fino a 12 minori tra i 2 e i 10 anni, con spazi dedicati alle attività ludiche. Il servizio veniva offerto su base oraria e senza iscrizione, dietro compenso, secondo una modalità che – in base alle verifiche – presenta caratteristiche simili a quelle di un centro estivo, soggetto a regole specifiche più stringenti.

A tutela della sicurezza, l’amministrazione ha quindi sospeso l’attività, concedendo 20 giorni di tempo per regolarizzare la posizione. In caso di mancato adeguamento, scatterà la chiusura definitiva.

La sospensione rimarrà in vigore fino a quando non saranno completate le verifiche di conformità. Dal Comune arriva il richiamo alla necessità di rispettare le norme: ogni struttura destinata ai bambini deve garantire sicurezza, ambienti idonei e adeguati requisiti organizzativi.