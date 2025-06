Rimini. Luglio si presenta con un ricco calendario di proposte: da Tondelli a Cartoon club da Sport Dance a Peggy Gou

Il mese di giugno 2025 si avvia alla chiusura con un bilancio estremamente positivo per il turismo riminese. “L’occupazione media sfiora, ad oggi, l’80%, un risultato che non si registrava da diversi anni – commenta la Dmc del Comune di Rimini, Visit Rimini – Un segnale importante che conferma la forza attrattiva del territorio, sostenuto da un fitto calendario di eventi, tra cui spiccano la Notte Rosa e le numerose iniziative culturali e di intrattenimento che hanno animato la città. Buone le prospettive anche per quanto riguarda i mesi di luglio ormai alle porte ed agosto, con i dati previsionali che oggi ci danno segnali incoraggianti per il proseguimento dell’estate”.

Tra gli elementi da sottolineare anche la presenza in città per tutto il mese di giugno di tantissimi turisti stranieri, confermata anche dall’interesse e dalla richiesta mostrati per i city tour guidati nel centro storico che Visit Rimini organizza in tre lingue (tedesco, italiano e inglese).

“L’ampia offerta di eventi continua a essere uno dei principali motori di attrattività della destinazione. Oltre alle proposte culturali e musicali, vanno ricordati alcuni appuntamenti legati al mondo dello sport che stanno portando e porteranno nei prossimi giorni migliaia di partecipani, come Ginnastica in Festa – Summer Edition che si conclude domani in Fiera, l’European College of Sport Science al Palacongressi dal 1° al 4° luglio e i Campionati Italiani di Danza Sportiva – Sport Dance, dal 5 al 13 luglio sempre in Fiera. Nel mese di luglio, il Palacongressi di Rimini ospiterà inoltre importanti convention aziendali, convegni associativi, raduni religiosi, contribuendo ad arricchire ulteriormente il flusso di presenze in città”.

Mentre il weekend prosegue tra grandi appuntamenti come l’ultimo atto dell’Italian Global series Festival, il torneo Sand Rimini ideato da Carlton Myers e Beach like a Deejay sulla spiaggia di piazzale Boscovich, ci si prepara ad un mese di luglio ancora ricchissimo di proposte. Dalle atmosfere anni Ottanta dei CCCP-Fedeli alla linea in piazzale Fellini all’elettronica contemporanea di Peggy Gou alla Rimini Beach Arena, passando per il ritorno di RDS in piazzale Kennedy con RDS Loves Rimini fino ai colori di Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games. “Un’estate ricca di esperienze e scoperte – commenta Visit Rimini – che conferma Rimini come una delle mete più dinamiche e apprezzate del panorama turistico nazionale”.

Comune di Rimini