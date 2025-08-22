Rimini, maltempo nella notte: 62 interventi dei Vigili del Fuoco, 19 evacuati sul lungomare – Il VIDEO dell’intervento al Caffè Pascucci

Il maltempo che si è abbattuto tra la serata di ieri e le prime ore di oggi ha impegnato senza sosta i Vigili del Fuoco di Rimini, chiamati a gestire 62 interventi causati da forte vento e piogge intense.

I due episodi più critici si sono registrati sul lungomare, in pieno centro città, dove i pompieri sono dovuti intervenire per rimuovere alberi abbattuti. Nel primo caso, un grosso albero è caduto su un’abitazione, costringendo all’evacuazione 19 persone a scopo precauzionale. Nel secondo episodio, un altro albero ha ceduto davanti a un locale pubblico, causando momenti di apprensione ma fortunatamente senza feriti.

Sul posto sono ancora operative le squadre dei Vigili del Fuoco per smaltire decine di richieste di intervento rimaste in coda. Intanto, la situazione meteorologica è in progressivo miglioramento dopo le ore più critiche della notte.

Il Video dell’intervento: