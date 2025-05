Rimini. “Mamma che festa!”, sabato 10 maggio dalle 14.30, presso Le Serre di Viserbella

Sabato 10 maggio, dalle 14.30, le Serre di Viserbella in via Bruschi si trasformeranno in un luogo magico per accogliere la seconda edizione di “Mamma che Festa!”, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Viserbella insieme ai ragazzi di E Tendoun.

Un pomeriggio pensato per le famiglie in occasione della Festa della Mamma, con tante attività che faranno sorridere grandi e piccoli: laboratori creativi per liberare la fantasia, i giochi d’altri tempi capaci di unire tutte le generazioni, l’emozione di accarezzare gli animali e di passeggiare con un bellissimo pony, momenti di musica, animazione e baby dance per ballare tutti insieme.

Tra colori, risate e giochi, sarà l’occasione perfetta per festeggiare le mamme in un’atmosfera allegra e accogliente, immersi nel verde. Non mancate: vi aspetta un sabato pomeriggio indimenticabile, pieno di sorprese e divertimento per tutta la famiglia!