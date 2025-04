Rimini, Manlio Masini racconta la città attraverso i suoi volti: sabato la presentazione del libro “Riminesi”

Un viaggio nella memoria collettiva della città, tra ritratti autentici, vite vissute e storie intrecciate alla cronaca locale. Sabato 12 aprile alle ore 17, nella suggestiva Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga, l’autore e giornalista Manlio Masini presenterà il suo ultimo libro, Riminesi. Incontri e ritratti di un cronista di “Ariminum” (Panozzo, 2024), nell’ambito della rassegna Libri da queste parti 2025.

Per oltre venticinque anni, Masini ha diretto la rivista “Ariminum”, raccontando Rimini attraverso i suoi protagonisti, noti e meno noti, ma tutti accomunati dall’aver lasciato un segno profondo nella storia della città. Ora quelle storie diventano un volume: una raccolta di trenta profili biografici, scritti con la penna di un cronista esperto e lo sguardo sensibile di chi ha vissuto in prima persona le trasformazioni del territorio.

Un libro per dare voce all’identità di Rimini

Nel corso dell’incontro, Masini dialogherà con Alessandro Giovanardi, saggista e storico dell’arte, e con Enrico Santini, che ama definirsi “filosofo rurale”. Insieme accompagneranno il pubblico in un racconto corale che, attraverso pittori, giornalisti, scultori, intellettuali e figure politiche, tratteggia un ritratto vivido di Rimini.

Tra i nomi presenti nel libro ci sono artisti come Edoardo Pazzini, Felice Bertozzi, Giulio Cumo, gli scultori Elio Morri e Guido Angelini, i giornalisti Silvano Cardellini, Sergio Zavoli, Amedeo Montemaggi, e intellettuali del calibro di Carlo Alberto Balducci, Liliano Faenza ed Enzo Pruccoli. Non mancano personalità legate alla sfera pubblica, come Romano Ricciotti, Giammaria Lionello Ricciotti e Ivo Gigli.

Masini non si limita a ricostruire le biografie, ma le intreccia con il proprio vissuto, offrendo una narrazione personale, profonda, a tratti intima, che restituisce la complessità e la bellezza di una città attraverso il volto di chi l’ha abitata, amata e raccontata.

Ingresso libero, firmacopie al termine

L’ingresso all’evento è gratuito. Sarà attivo un punto vendita dei libri e, al termine della presentazione, l’autore sarà disponibile per il firmacopie.

? Info: Biblioteca Gambalunga

? Tel. 0541 704488

? Email: gambalunghiana@comune.rimini.it

