Rimini, manutenzione nella galleria Covignano: stanotte chiuso il casello A14 di Rimini Sud

Viabilità modificata per una notte lungo l’Autostrada A14. A partire dalle ore 21:00 di oggi, mercoledì 2 luglio, e fino alle 5:00 di domani, giovedì 3 luglio, la stazione autostradale di Rimini Sud resterà chiusa al traffico in ingresso in entrambe le direzioni, verso Bologna e verso Ancona.

La chiusura si rende necessaria per consentire controlli tecnici e attività di manutenzione all’interno della galleria “Covignano”, lungo il tratto romagnolo dell’autostrada Bologna-Taranto. L’intervento, programmato in orario notturno per limitare i disagi, coinvolgerà esclusivamente la fase di ingresso al casello, mentre le uscite non subiranno variazioni.

Agli automobilisti in transito viene raccomandato di programmare per tempo i propri spostamenti e di utilizzare i caselli alternativi: chi viaggia in direzione nord potrà entrare in autostrada dalla stazione di Rimini Nord, mentre per chi è diretto a sud, verso Ancona, l’ingresso consigliato è quello di Riccione.