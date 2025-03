Rimini: McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald lanciano la quinta edizione di “Sempre aperti a donare”

Rimini si unisce all’iniziativa benefica “Sempre aperti a donare”, promossa da McDonald’s e dalla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. Il progetto, che continua a crescere di anno in anno, mira a supportare le persone in difficoltà nella città e nella provincia, con una donazione settimanale di 250 pasti caldi alla Caritas Diocesana di Rimini.

I ristoranti McDonald’s di Rimini, situati in via Flaminia 275, via Popilia 237 e a Cattolica, lungo la SS 16 al km 221, sono al centro di questa grande opera di solidarietà. Ogni settimana, i team dei ristoranti preparano i pasti, che vengono successivamente ritirati e distribuiti dalla Caritas Diocesana, portando aiuto a chi ne ha più bisogno.

L’iniziativa, che ha preso vita durante la pandemia con l’intento di dare supporto alle comunità locali, ha avuto un impatto significativo negli ultimi anni. Grazie alla collaborazione con realtà come il Banco Alimentare, la Comunità di Sant’Egidio e numerose organizzazioni locali, sono stati distribuiti oltre 750.000 pasti in tutta Italia. L’edizione 2025 ha l’obiettivo di donare 250.000 pasti caldi entro maggio 2025, avvicinandosi così al traguardo di 1 milione di pasti donati dal lancio del progetto nel 2020.

“Siempre aperti a donare” è una delle iniziative principali di “I’m Lovin’ It Italy”, attraverso cui McDonald’s conferma il suo impegno concreto per il benessere delle comunità e per un sistema sociale più solidale.