Rimini. Mense scolastiche: cresce il numero di pasti serviti nelle scuole (nidi, infanzia e primarie)

Crescono i pasti serviti nelle mense scolastiche riminesi (scuole di infanzia e primarie) arrivando a circa 750 mila pasti annui, grazie all’aumento di circa 50 mila coperti tra il 2023 e il 2024, la maggioranza nei nidi e e scuole di infanzia comunali. Sui circa 5.300 iscritti alle mense scolastiche, dai nidi alle scuole primarie, sono più di 4 mila le e gli alunni con esonero o tariffa ridotta a vario titolo.

I controlli di qualità e la Customer satisfaction

Sono numeri importanti che abbinano alla vasta distribuzione nei plessi educativi di tutto il territorio, l’attenzione alla qualità dei prodotti e alla tracciabilità degli ingredienti. A certificarlo anche i controlliI controlli riguardano diversi aspetti, tra cui la corretta modalità nella preparazione dei pasti, il rispetto della temperatura corretta e della quantità di pasti previsti, oppure il rapporto tra numero di pasti e sporzionatrici. Ai parametri oggettivi si aggiungono quelli più soggettivi in cui sono coinvolti anche le bimbe e i bimbi, per valutare il loro gradimento.

Buoni riscontri dalla “customer satisfaction” dei genitori nelle scuole comunali 0-6 anni

Una soddisfazione che, per quanto riguarda la fascia 0-6 comunale, sembra confermare anche “sul campo” quella emersa ne riscontro nei dati della “customer satisfaction” annuale redatta in base ai giudizi emessi dai genitori e dagli stakeholder dei servizi educativi dell’infanzia riminesi. Nei nidi di infanzia sono infatti il 97% i genitori che dichiarano le proprie figlie e figli soddisfatte e soddisfatti del cibo offerto nelle mense scolastiche, percentuale che nelle scuole di infanzia si conferma al 95%.

“ Un aumento – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative – dettato sia da alcuni interventi voluti dall’Amministrazione, sia per potenziare il servizio dove già c’era o implementarlo in nuove strutture (come la scuola primaria Mario Lodi, ai Padulli, e nella primaria Flavia Casadei, a Viserba), sia da progetti sperimentali come quelli del tempo pieno prolungato. Situazioni, modalità e logistiche diverse, accomunate dal concetto di pranzo come momento educativo a tutti gli effetti, e non solo come importante servizio per le famiglie ”.

