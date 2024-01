Rimini. Messa in sicurezza della frana di via Marignano e consolidamento della scarpata stradale

Si è conclusa la Conferenza di Servizi per l’esame e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di messa in sicurezza della frana di via Marignano e consolidamento della scarpata stradale finanziato lo scorso ottobre con un’ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Dalla data della pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini, effettuata in data 16 gennaio 2024, decorre l’efficacia della determinazione conclusiva che comporta:

-l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e quindi l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera;

-la localizzazione dell’opera pubblica;

-la variante alla strumentazione urbanistica (variante RUE);

-l’apposizione di vincolo espropriativo;

-la dichiarazione di pubblica utilità;

-la dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell’opera.

L’intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto di via Marignano, nel Comune di Rimini, mediante la realizzazione di opere strutturali di consolidamento della sezione stradale nel tratto interessato colpito e danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023. In particolare, l’intervento si riferisce alla realizzazione di un sistema di paratie di pali in cemento armato funzionali alla messa in sicurezza dell’asse stradale. Inoltre, si procederà alla modifica e messa in sicurezza dell’innesto stradale tra la Strada Vicinale del Tario e via Marignano.

Per la realizzazione degli interventi viene attivata la procedura espropriativa. Conclusasi la conferenza dei servizi che ha approvato il piano di fattibilità tecnico-economica, ora l’iter prosegue con la predisposizione del progetto esecutivo.

Tutta la documentazione è visionabile e scaricabile nel sito istituzionale del Comune di Rimini (alla pagina: https://www.comune.rimini.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-urbanistici-generali-e-varianti-procedimenti-unici/procedimenti-unici/elenco-procedimenti-unici-correnti/messa-sicurezza-frana-marignano- sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio”).

