Rimini, Michela Bertuccioli nuova coordinatrice provinciale ANCI: al centro dialogo, sostenibilità e coesione territoriale

È Michela Bertuccioli, sindaca di San Giovanni in Marignano, la nuova coordinatrice provinciale di ANCI Emilia-Romagna per la provincia di Rimini. La nomina è arrivata all’unanimità nel corso della riunione dei sindaci aderenti all’associazione, svoltasi nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile, alla presenza del presidente regionale Marco Panieri.

La designazione rappresenta un riconoscimento al ruolo di Bertuccioli non solo come amministratrice locale, ma anche come figura capace di unire territori e sensibilità diverse. Il suo Comune, posizionato tra la costa e l’entroterra, incarna infatti il profilo di “cerniera” tra aree dalle caratteristiche differenti ma complementari.

Nel suo nuovo incarico, Bertuccioli ha espresso l’intenzione di rafforzare i legami tra i Comuni della provincia, puntando su un modello di lavoro basato su ascolto, confronto e collaborazione strutturata tra i vari livelli istituzionali, da quello provinciale fino a quello nazionale.

Tra gli obiettivi dichiarati: promuovere la formazione per gli enti locali, sostenere tavoli tematici di confronto, facilitare le relazioni istituzionali e potenziare il ruolo di ANCI come interlocutore attivo per interpretare e rappresentare le necessità dei territori. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della qualità della vita, della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo.

Un’occasione importante sarà rappresentata dalla prossima Assemblea Nazionale di ANCI, che quest’anno si svolgerà proprio in Emilia-Romagna, a Bologna, offrendo ai Comuni romagnoli l’opportunità di partecipare in modo ancora più diretto alla definizione delle strategie future dell’associazione.

La nomina di Michela Bertuccioli rafforza così la rappresentanza della provincia di Rimini all’interno dell’associazione dei Comuni, aprendo una nuova fase di dialogo e progettualità condivisa per il territorio.