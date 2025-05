Rimini. Miramare, arrestati due giovani albanesi per droga: trovati cocaina e denaro contante

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato due cittadini albanesi di 24 e 28 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un controllo sul lungomare di Miramare, dove i militari hanno notato i due uomini incontrare frequentemente persone e veicoli.

Secondo quanto ricostruito, i giovani si sono scambiati pacchetti con tre giovani presenti in zona. Alla vista dei militari, i sospetti sono aumentati e i due hanno tentato di fuggire, ma si sono arresi quando si sono resi conto di essere circondati. Durante la perquisizione, sono state trovate sei dosi di cocaina e 500 euro in contanti, presumibilmente derivanti dall’attività di spaccio.

I tre ragazzi coinvolti sono stati invece segnalati come consumatori alla Prefettura. I due albanesi sono stati portati in caserma in attesa di ulteriori provvedimenti.