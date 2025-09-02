Rimini. Miramare: giovane denunciato per ricettazione di bottiglie di champagne rubate e possesso di droga

Un uomo di 26 anni è stato denunciato a Miramare in relazione a un caso di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di routine, la Polizia Locale ha notato il giovane davanti a un locale pubblico mentre fumava sostanze illegali. L’intervento ha portato all’ispezione della stanza d’albergo in cui alloggiava, dove sono state trovate 14 bottiglie di champagne di marca, tra cui Don Pérignon e Ruinart, per un valore di circa 3.650 euro, oltre a una bottiglia di amaro.

L’attività investigativa ha collegato le bottiglie a una denuncia di furto presentata nei giorni scorsi presso la Stazione dei Carabinieri di Riccione. La refurtiva, sottratta da un ristorante locale in tre episodi distinti, aveva un valore complessivo superiore ai 5.000 euro ed è stata restituita al proprietario. Insieme alle bottiglie, sono state trovate sostanze stupefacenti, ritenute destinate all’uso personale.

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura per possesso di droga e denunciato per ricettazione ai sensi dell’articolo 648 del Codice Penale. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo più ampia volta a contrastare furti e traffico di sostanze illegali nel territorio di Miramare.