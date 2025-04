Rimini. Modifiche alla viabilità per lavori sull’Acquedotto, dettagli e tempistiche

A partire da oggi, 1 aprile 2025, a Rimini entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità a causa dei lavori di collegamento delle nuove condotte dell’acquedotto, parte del progetto del Parco del Mare. Le modifiche interesseranno in particolare via Catania e viale Regina Margherita, con interventi strutturali che proseguiranno fino al prossimo 8 aprile.

Dettagli sulle modifiche viarie

Il primo cambiamento riguarda la chiusura totale di via Catania all’incrocio con viale Regina Margherita. Durante questa fase, sarà istituito un senso unico alternato su viale Regina Margherita, regolato da un semaforo provvisorio. L’accesso a via Catania sarà consentito solo ai residenti, che potranno entrare da viale Mantova. Questa modifica sarà attiva da oggi fino al 5 aprile.

Seconda fase dei lavori: restringimento della carreggiata

Dal 6 al 8 aprile, il cantiere si sposterà verso il restringimento della carreggiata di viale Regina Margherita, in corrispondenza dell’incrocio con via Catania. Nonostante il restringimento, la viabilità su viale Regina Margherita rimarrà sempre garantita, grazie all’ausilio di semafori provvisori o movieri. Inoltre, sarà necessario rimuovere temporaneamente alcuni stalli di sosta per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni per evitare disagi durante la durata dei lavori.