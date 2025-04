Rimini, momenti di “orrore” al mercatino dell’antiquariato: cane di piccola taglia azzannato da un molosso

Doveva essere un pomeriggio tranquillo, immerso tra bancarelle e oggetti d’altri tempi nel cuore del centro storico, e invece si è trasformato in un episodio di violenza urbana che ha lasciato sgomento e indignazione. Durante il mercatino dell’antiquariato, nei pressi del Monumento ai Tre Martiri, un chihuahua è stato aggredito da un pitbull privo di museruola, sotto gli occhi atterriti dei passanti.

Secondo quanto ricostruito, l’animale di grossa taglia era legato al guinzaglio ma condotto da un uomo visibilmente alterato, descritto da alcuni testimoni come in stato di ebbrezza. In un attimo il molosso ha sferrato un morso violento al collo del piccolo cane, lasciandolo esanime al suolo. Solo il tempestivo intervento di alcuni presenti, che sono riusciti a separare gli animali, ha evitato il peggio: il chihuahua è stato rianimato sul posto grazie a un massaggio cardiaco e trasportato d’urgenza da un veterinario, in condizioni gravi.

L’episodio è stato reso pubblico attraverso una testimonianza apparsa sui social, in cui una residente ha lanciato un appello sulla sicurezza in centro storico, denunciando la presenza ricorrente di soggetti già noti per atteggiamenti molesti e pericolosi, spesso accompagnati da animali gestiti senza criterio.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto solo dopo alcuni minuti, permettendo a uno dei presunti proprietari del pitbull di allontanarsi indisturbato. Secondo alcune fonti, non è stata sporta denuncia formale, nonostante le persone coinvolte fossero già riconoscibili per precedenti episodi.

Quanto accaduto pone interrogativi urgenti sulla gestione degli spazi pubblici e sul rispetto delle regole da parte di chi frequenta il centro cittadino. In un contesto che dovrebbe essere sicuro e accogliente per tutti, famiglie e animali compresi, episodi del genere minano la fiducia e la vivibilità della città. L’auspicio è che l’episodio non venga archiviato con leggerezza e che le istituzioni intervengano per prevenire nuove situazioni di rischio.