Rimini, moto contro auto sulla Statale 16: centauro in gravi condizioni trasportato in elicottero

È bastato un attimo, ieri nel tardo pomeriggio, per trasformare un tratto ordinario della Statale 16 Adriatica, nei pressi dell’aeroporto militare di Rimini, in teatro di un violento incidente stradale. Poco prima delle 19, una motocicletta di grossa cilindrata si è scontrata con un’autovettura durante una manovra di svolta, provocando il ferimento serio del conducente del mezzo a due ruote.

Dalle prime ricostruzioni emerge che il motociclista, diretto verso il centro città a bordo di una Bmw, si è trovato davanti una Audi che stava attraversando la carreggiata per accedere a un’area di servizio sul lato opposto. L’impatto è stato inevitabile e particolarmente violento: la moto è andata distrutta e il conducente, scaraventato sull’asfalto, ha riportato traumi importanti.

L’allarme è scattato immediatamente. I soccorritori del 118 sono arrivati in pochi minuti, ma le condizioni del ferito hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Stabilizzato sul posto, il motociclista è stato trasferito con l’eliambulanza al trauma center dell’ospedale “Bufalini” di Cesena. Nonostante la gravità delle lesioni, i medici hanno escluso che sia in pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia Stradale si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. La viabilità è stata ripristinata solo in serata, dopo alcune ore di disagi.