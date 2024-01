Rimini. Non ce l’ha fatta la pensionata ustionata mentre cercava di ravvivare le braci

La pensionata Giuseppina Olivieri, nota come Pina, è purtroppo deceduta il 14 gennaio 2024 a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all’incidente avvenuto il 9 gennaio. La signora è stata investita da una fiammata mentre cercava di riaccendere le braci del camino utilizzando l’alcol presso la sua abitazione a Miramare di Rimini. L’80% del suo corpo era coperto da ustioni e purtroppo le sue condizioni non le hanno permesso di sopravvivere.

Attualmente, il marito di Giuseppina, Rolando Perla, si trova ancora ricoverato presso il centro grandi ustionati. Tuttavia, le sue condizioni non sono considerate critiche e non è a rischio di vita.