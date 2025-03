Rimini. Nonostante la denuncia della moglie per maltrattamenti, lei condannata e l’ex compagno assolto

Una donna denuncia il marito per maltrattamenti in famiglia, ma dopo un processo durato sette anni, il giudice la condanna a pagare le spese legali. La difesa dell’imputato porta al giudice numerosi documenti che dimostrano l’innocenza dell’uomo, che viene assolto da tutte le accuse. Inoltre, il Tribunale civile decide che i figli della coppia rimangano con il padre, respingendo la richiesta di affidamento della madre. Il legale dell’imputato sottolinea l’importanza del Codice Rosso come strumento di tutela delle vittime di violenza, ma avverte sul rischio di abusi che potrebbero causare danni alle persone coinvolte.