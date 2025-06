Rimini, notte di paura a Rivabella: cucina in fiamme, famiglia con due bimbi intossicata dal fumo

Attimi di terrore la scorsa notte in un appartamento di via Ponte della Priula, a Rivabella. Intorno alle 3.45 un incendio improvviso ha devastato la cucina di un’abitazione in cui dormiva una famiglia con due bambini piccoli. A provocare le fiamme, con ogni probabilità, è stato un cortocircuito alla cappa di aspirazione, che ha rapidamente sprigionato fumo e calore nell’ambiente domestico.

Allertati da vicini e residenti, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autobotte, riuscendo a evacuare tempestivamente l’intera famiglia, visibilmente intossicata ma cosciente. Genitori e figli sono stati immediatamente presi in carico dal personale del 118, giunto con un’ambulanza, e trasportati in pronto soccorso per accertamenti e cure contro l’intossicazione da fumo.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio si sono protratte fino all’alba. Quando l’incendio è stato finalmente domato, i danni si sono rivelati gravi: la cucina è stata completamente compromessa dalle fiamme, così come parte dell’impianto elettrico. I tecnici dei vigili del fuoco hanno dichiarato l’ambiente inagibile, in attesa delle verifiche strutturali e dei necessari interventi di ripristino.

L’intervento celere dei soccorritori ha evitato il peggio, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza degli impianti domestici, soprattutto nelle ore notturne. Ancora una volta, un guasto elettrico sfiorava la tragedia – e solo per un soffio non si è trasformato in lutto.