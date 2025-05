Rimini, notte di vento e timori: crolla un albero a Covignano, strada chiusa

Le forti raffiche di vento che nella notte hanno colpito tutta la Romagna hanno causato disagi anche nel territorio riminese. Un albero è crollato in via delle Grazie, nella zona collinare di Covignano, rendendo necessaria la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di rimozione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, insieme al personale incaricato del ripristino della viabilità. Non si registrano feriti né danni a veicoli. La zona è stata messa in sicurezza e la circolazione verrà riaperta appena completate le operazioni.