Rimini, notte di violenza: tre animatori assaliti da “gang” sudamericana con bottiglie e coltelli. Tutti tre in ospedale e aggressori in fuga

Poco prima delle 2, nella notte tra ieri e oggi, la quiete di via Mantova, a Rimini, è stata spezzata. All’interno di un locale, dove un gruppo di animatori si trovava insieme ai propri responsabili, sono entrati quattro individui sudamericani con l’intento di attaccare briga. In pochi istanti la situazione è degenerata: bottiglie usate come armi, lame che spuntano, urla e panico. Poi la fuga degli aggressori.

Tre giovani italiani sono finiti all’ospedale per bottigliate e ferite da arma da taglio. Nessuno è in pericolo di vita, ma uno dei tre ha riportato brutte ferite al collo e a un fianco.

Il teatro dell’aggressione è l’angolo tra via Mantova e via Taranto. L’allarme è scattato poco prima delle 2: sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato, mentre i quattro assalitori si erano già dileguati.

Cos’è successo, in breve

Quando: poco prima delle 2, nella notte tra ieri, martedì 2 settembre, e oggi, mercoledì 3 settembre 2025

Dove: via Mantova (angolo via Taranto), Rimini

Chi: un gruppo di animatori con i loro responsabili; quattro individui sudamericani

Cosa: rissa e aggressione con bottiglie e coltelli

Conseguenze: tre giovani italiani in ospedale; uno con ferite da taglio al collo e a un fianco; nessuno in pericolo di vita

Interventi: sul posto Carabinieri e Polizia di Stato

La nottata si è chiusa con le sirene e i lampeggianti: pattuglie in strada e i feriti affidati ai sanitari, mentre gli aggressori sono riusciti a far perdere le proprie tracce.