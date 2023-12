Rimini. Notte rosa 2024, dal 5 al 7 luglio: Visit Romagna rende ufficiale la data

Il Consiglio di Amministrazione di Visit Romagna si è tenuto oggi, martedì 19 dicembre, con la presenza del presidente Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi e dei membri del Consiglio. Durante l’incontro sono state discusse le proposte di delibera, in particolare uno schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, la Destinazione Turistica Emilia e la Destinazione Turistica Romagna per la gestione delle funzioni turistiche. Inoltre, è stata approvata una procedura per la segnalazione di violazioni normative tramite whistleblowing.

L’incontro ha fornito anche l’opportunità di fare il punto sul programma di promozione e commercializzazione che coinvolgerà Visit Romagna e gli operatori turistici del territorio nel 2024, in linea con le linee strategiche e programmatiche. Questa attività mira a consolidare il posizionamento della Romagna nel mercato interno e ad ampliare la sua presenza all’estero, puntando sulla valorizzazione dei brand turistici e dell’esperienza legata al mare, al cibo, allo sport, al benessere, all’arte e alla cultura.

Durante la riunione del Consiglio di Amministrazione, è stato anche affrontato il tema dei grandi eventi di sistema. In particolare, è stata stabilita la data per l’edizione 2024 della Notte Rosa, che si terrà il primo weekend di luglio, dal 5 al 7 luglio. Il presidente Sadegholvaad ha concluso sottolineando l’importanza di quest’estate ricca di eventi di alto livello, come il Tour de France con due tappe in Romagna (Rimini il 29 giugno e Cesenatico il 30 giugno) seguite subito dopo dalla Notte Rosa.