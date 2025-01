Rimini. Nove ore di interrogatorio per Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli

Louis Dassilva, il senegalese di 34 anni unico indagato per l’omicidio della sua vicina di casa Pierina Paganelli a Rimini, dopo nove ore di interrogatorio, ha risposto “Tutto bene” senza fornire ulteriori dettagli. Durante l’interrogatorio ha parlato della sua relazione con la nuora della vittima, Manuela Bianchi, ma sembra che non ci fosse un legame abbastanza forte da motivarlo a uccidere la suocera. Gli inquirenti non hanno trovato elementi significativi per avanzare nelle indagini, mentre Manuela Bianchi dovrebbe essere interrogata presto e il gip ha fissato un’udienza per l’incidente probatorio a venerdì.