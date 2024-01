Rimini. Nuova maxi rotatoria tra la SS16 e la Consolare di San Marino (SS72), aperta da mercoledì 17 gennaio

Ad eccezione del braccio lato mare, la nuova maxi rotatoria tra la SS16 e la Consolare di San Marino (SS72) aprirà alla circolazione a partire dal 17 gennaio. Il ripristino della viabilità consentirà a chi proviene da sud di girare attorno alla grande rotatoria per dirigere verso il casello autostradale Rimini Sud. Chi percorre la Consolare di San Marino da monte verso mare potrà invece utilizzare la rotatoria per proseguire in direzione Ravenna. L’apertura parziale della rotatoria alleggerirà il traffico in un’area particolarmente congestionata, soprattutto negli orari di punta. La rotatoria è stata progettata con un diametro di oltre 100 metri per agevolare il collegamento sia verso il centro che verso San Marino.