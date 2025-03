Rimini. Nuove aree gioco in arrivo con il ‘progetto di manutenzione straordinaria del verde pubblico 2024’

La conclusione dei lavori prevista per metà aprile, come parte del ‘progetto di manutenzione straordinaria del verde pubblico 2024’. Questi interventi rappresentano solo l’inizio, con ulteriori lavori pianificati in altre zone della città nei prossimi mesi.

Il progetto, del valore complessivo di circa 340 mila euro, è stato avviato alla fine del 2024 e si concluderà entro l’estate, con miglioramenti significativi per diverse aree gioco esistenti e la creazione di nuove strutture più moderne e sicure.

I lavori in fase di ultimazione in Via della Fiera e Via Bidente includono la sostituzione di vecchie strutture compromesse con nuovi giochi più sicuri e una riqualificazione della pavimentazione rifatta con criteri di maggiore sicurezza.

Nel dettaglio, in Via della Fiera la nuova area sarà composta da due altalene a due posti in metallo con seggiolini in gomma e un gioco modulo composto da arrampicate e due scivoli. La pavimentazione dell’area di caduta sarà realizzata in piastre di gomma riciclata.

Parallelamente, l’area giochi di Via Bidente sarà composta da un’altalena a due posti in metallo con seggiolini in gomma e un gioco “Arrampicata”, formato da blocchi geometrici in polipropilene. Anche in questo caso, l’area di caduta sarà realizzata in piastre di gomma riciclata, estesa anche nell’area gioco ‘castello’ per sostituire l’esistente pavimentazione in ghiaia. È prevista, in questa zona, anche l’installazione di un nuovo gazebo in legno.

Nei prossimi mesi, il Comune interverrà anche nelle aree giochi di Via Tosi, Via dei Gracchi, Via Lipparini e nel Parco Giovanni Paolo II, introducendo altalene e giochi modulari con pavimentazioni antitrauma in gomma riciclata, seguendo rigorosi standard di sicurezza e qualità. Nell’area giochi del Parco Giovanni Paolo II verrà installato un gioco arrampicata con scivolo.

Tutti gli interventi sono supervisionati dai tecnici di Anthea, in collaborazione con l’U.O. Qualità Urbana e Verde Pubblico del Comune di Rimini, garantendo un ambiente sicuro e accogliente per i bambini e le loro famiglie.

Comune di Rimini