Rimini. Nuove disposizioni del Ministero dell’Interno in materia di rilascio dei certificati

Si comunica che, con circolare 115/2022, il Ministero dell’Interno ha disposto per la propria piattaforma di rilascio dei certificati direttamente da ANPR (Anagrafe nazionale unica) che “è esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, certificati relativi a soggetti terzi”.

Secondo il Ministero, in estrema sintesi, a seguito di un parere del Garante della Privacy, è dunque necessario che il rilascio a soggetti terzi avvenga esclusivamente con la presenza allo sportello del richiedente, senza poter utilizzare piattaforme on-line.

Il rilascio dei certificati anagrafici del Comune di Rimini d’ora in poi avverrà quindi nelle seguenti modalità:

– Piena: solo allo sportello col richiedente in presenza. Qualsiasi sportello anagrafico del comune dovrà rilasciare a chiunque (anche se non residente a Rimini), certificati anagrafici relativi anche a soggetti terzi residenti in altri comuni. Qualora la richiesta pervenga da soggetti terzi rispetto alla persona oggetto di certificazione, previa identificazione del richiedente, detta richiesta andrà fatta obbligatoriamente scritta, scansionata e allegata, assieme a copia del documento di identità/riconoscimento, al profilo della persona oggetto di certificazione, se residente a Rimini; se non residente, andrà solo protocollata a fine mattinata/giornata.

– Parziale: sia on line (SMART ANPR) che per richieste che pervengono via mail o via lettera Telematicamente (compreso on-line o via lettera), senza la presenza fisica del richiedente, il comune certifica esclusivamente posizioni relative a cittadini che hanno la residenza a Rimini. Quindi sia che la richiesta pervenga tramite SMART ANPR che On line che via mail/PEC, nessuno sportello fisico né telematico potrà rilasciare certificati relativi a soggetti non residenti a Rimini.

Al momento gli sportelli che rilasciano certificati anagrafici, senza necessità di prenotazione, sono l’Anagrafe centrale in via Caduti di Marzabotto 25 (solo al mattino), l’Anagrafe del centro storico in Piazza Cavour, l’Anagrafe di Viserba in via Mazzini 22, l’Anagrafe di Miramare in Piazza Decio Raggi 2 e l’Anagrafe Villaggio Primo Maggio, Via Bidente 1P N.B con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 14 alle 16.

I certificati e gli estratti di stato civile si rilasciano solo in via Caduti di Marzabotto 25, con accesso libero dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

I certificati anagrafici storici sono prenotabili online con mail a: [email protected] o tramite accesso all’ufficio previa prenotazione dalla piattaforma: https://prenotazioni.comune.rimini.it/

Comune di Rimini